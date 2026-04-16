Cómo elegir el mejor aceite para cocinar

Elegir el aceite adecuado no se trata de buscar uno “perfecto”, sino de conocer sus características y adaptarlo a nuestras necesidades en casa

Por Mtra. Delia Guadalupe Estrada Palafox, directora del Departamento Académico de la carrera de Ciencias de la Nutrición de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG)

Hoy en día, al recorrer el pasillo de aceites en el supermercado, es común sentirse confundido ante la gran variedad de opciones disponibles. Aceite de oliva, aguacate, canola, coco y muchos más llenan los estantes y, aunque esto puede parecer abrumador, también significa que existen alternativas para distintos presupuestos y formas de cocinar. Elegir el aceite adecuado no se trata de buscar uno “perfecto”, sino de conocer sus características y adaptarlo a nuestras necesidades en casa.

Uno de los más conocidos y utilizados es el aceite de oliva, además de ser un ingrediente característico de la dieta mediterránea, reconocida por su relación con la salud y la longevidad. Aporta sabor a los alimentos y suele recomendarse principalmente para preparaciones en frío, ya que no tolera bien el calor intenso. Por esta razón, se utiliza con mayor frecuencia en ensaladas, aderezos o salteados ligeros.

Dentro de este grupo, el aceite de oliva extra virgen destaca por su menor procesamiento y por conservar mejor sus características, lo que lo hace ideal para platillos que no requieren temperaturas elevadas.

Cuando se busca un aceite que tolere mejor el calor, el aceite de aguacate se ha vuelto una opción cada vez más popular, tanto por su funcionalidad como por su contenido de grasas saludables. A diferencia del aceite de oliva extra virgen, resiste mejor las temperaturas altas, lo que lo hace adecuado para preparar alimentos a la plancha, salteados o al horno. Su sabor es suave y no interfiere con los platillos, por lo que puede utilizarse en distintas preparaciones de cocina. Aunque suele ser más costoso, puede reservarse para aquellas recetas que requieren mayor calor.

Dentro de los aceites vegetales de uso cotidiano, el aceite de canola destaca por su facilidad de acceso y practicidad. Su sabor neutro permite emplearlo en distintos platillos sin modificar el gusto de los alimentos. Además, es un aceite económico y tolera bien temperaturas moderadas, lo que lo convierte en una opción funcional para la cocina diaria, como guisos, salteados y preparaciones sencillas. Otro aceite vegetal ampliamente utilizado es el aceite de soya, conocido por su amplia disponibilidad y bajo costo. Al igual que otros aceites vegetales, tiene un sabor neutro y tolera temperaturas moderadas, lo que permite usarlo para freír ligeramente, saltear o cocinar sin alterar el sabor de los alimentos. Por estas características, suele emplearse tanto en el hogar como en la industria alimentaria.

Uno de los aceites más controversiales es el aceite de coco. Aunque es estable al calor, contiene una mayor cantidad de grasa saturada, lo que ha generado debate sobre su consumo en general. La evidencia actual señala que su consumo debe ser moderado, ya que un exceso de grasas saturadas puede elevar el colesterol. Puede utilizarse de forma ocasional, especialmente cuando se busca su sabor característico, pero no es indispensable como aceite principal de uso diario.

Independientemente del aceite que prefieras, es importante recordar que no se recomienda reutilizar el aceite de cocina. Al calentarse repetidamente, el aceite se deteriora y puede generar sustancias perjudiciales para la salud, además de afectar el sabor de los alimentos. Lo ideal es utilizar aceite fresco y desecharlo después de su uso.

Finalmente, al momento de elegir un aceite, es importante considerar siempre el tipo de preparación, el presupuesto y la frecuencia de consumo. Alternar entre distintos aceites según el uso puede ser una estrategia sencilla y práctica. Lo importante es utilizarlos con moderación y de forma consciente, como parte de una alimentación saludable y balanceada en el día a día.