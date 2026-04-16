Riesgos y ciberseguridad en pagos digitales, ¿qué deben saber las empresas?

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El uso creciente de pagos digitales ha convertido a las organizaciones en un objetivo recurrente de fraudes, por lo que resulta indispensable fortalecer sus estrategias de ciberseguridad y prevención.

Praxis integra inteligencia artificial para detectar patrones atípicos en tiempo real y anticipar riesgos, apoyando a los bancos en la protección de la continuidad operativa de sus clientes.

El crecimiento acelerado de las transferencias electrónicas ha traído consigo nuevos retos en materia de ciberseguridad que las empresas deben atender de manera prioritaria, advierte Praxis, empresa especializada en el desarrollo de infraestructura tecnológica para pagos digitales entre instituciones financieras y organizaciones.

De acuerdo con el Estudio Medios de Pago México 2025, los pagos digitales inmediatos han registrado un crecimiento del 25% en los últimos 5 años, consolidándose como uno de los principales mecanismos de operación para empresas de todos los tamaños, gracias a su inmediatez y disponibilidad prácticamente continua.

No obstante, los riesgos cibernéticos siguen figurando entre las principales amenazas para el sistema financiero y para los usuarios que no cuentan con controles de seguridad adecuados. El mismo estudio señala que el 62% de los usuarios bancarizados ha enfrentado al menos un intento de fraude.

En este contexto, las pymes son las más vulnerables, ya que muchas operan con esquemas básicos de seguridad, carecen de monitoreo en tiempo real y no siempre disponen de protocolos claros para identificar movimientos inusuales o intentos de fraude.

“Los pagos digitales son una herramienta clave para mejorar la liquidez y la eficiencia operativa de las pymes, pero su adopción debe ir acompañada de una estrategia sólida de prevención. Hoy, la ciberseguridad ya no es un tema exclusivo de los grandes corporativos”, señaló Sergio Gómez, Gerente de Karpay en Praxis.

Como parte de su estrategia de innovación, Praxis ha comenzado a integrar modelos de inteligencia artificial y analítica avanzada en sus soluciones de pago y monitoreo operativo. Estas tecnologías permiten identificar patrones inusuales de comportamiento, como montos fuera de lo habitual, horarios atípicos o cambios repentinos en cuentas destino, y generar alertas preventivas antes de que una operación potencialmente fraudulenta se complete, apoyando a los bancos en la protección de las empresas.

Asimismo, la IA facilita el aprendizaje continuo a partir de incidentes previos, fortaleciendo los mecanismos de detección con el paso del tiempo.

“La inteligencia artificial nos permite pasar de un enfoque reactivo a uno preventivo. No se trata sólo de responder a un fraude, sino de anticiparlo y reducir de forma significativa el impacto operativo y financiero para las instituciones financieras”, agregó Gómez.

Praxis recomienda a las pymes revisar periódicamente sus límites de operación, usar autenticación multifactor, capacitar a su personal y apoyarse en proveedores tecnológicos especializados que comprenden el ecosistema de pagos digitales inmediatos y sus riesgos asociados.

Con una combinación de tecnología, conocimiento del sistema financiero y buenas prácticas operativas, las pymes pueden aprovechar los beneficios de los pagos digitales sin comprometer la seguridad de sus recursos.

Acerca de Praxis

Praxis es una empresa mexicana con presencia internacional líder en consultoría y servicios tecnológicos. Su principal labor es impulsar el crecimiento y eficacia de las organizaciones, comprometiéndose siempre con la seguridad.

La empresa es una de las pioneras en realizar transferencias interbancarias, SPEI ®, gracias a Karpay, producto que tiene 20 años brindando servicios financieros a las instituciones más importantes del país, transformando procesos complejos en soluciones fluidas y accesibles.

Praxis es miembro activo de la AMITI y de la CANIETI. Casi 30 años en el mercado avalan el compromiso inquebrantable de Praxis hacia la confiabilidad y la calidad de sus más de 15 soluciones para garantizar resultados excepcionales en cada proyecto.