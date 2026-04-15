León XIV, Trump, Claudia, Puebla, inflación y tortillas

En pocas palabras

Por Jesús Contreras Flores

LA HUMANIDAD SE desenvuelve en un mundo convulso: Trump ataca al Papa León XIV…“No soy un político”, responde el Sumo Pontífice; Ucrania tiene 4 años en guerra con Rusia; Trump en lid con Irán, cierra el estrecho de Ormúz; Israel, bombardea al Líbano y reclama a España; Víktor Organ deja su puesto de Primer Ministro de Hungría en manos de Peter Magyar vencedor en las elecciones del domingo, Rafael Porky López Altaga y Keiko Fujimori a segunda vuelta por la Presidencia del Perú. En México: la inflación no se detiene, daña la canasta básica alimentaria; inseguridad; fuga de diésel en Deer Park, más chapopote. Morena y el “fuego amigo”. Claudia Sheinbaum, y sus malos momentos en sus giras semanales… “Qué tiempos! O como diría doña Chole “Ya paren a sus diablillos”: vamos por algo de lo que sucede en nuestro país; sólo una muestra…

LA PRESIDENTE CLAUDIA Sheinbaum Pardo, el pasado sábado estuvo en la población de San José Chiapa, en esta Puebla. Allí, acompañada por el gobernador Alejandro Armenta Mier, entregó 240 casas de la Comisión Nacional de Vivienda –Conavi-. Cuando se dirigía al sitio preparado para la reunión con los beneficiados y autoridades estatales y municipales, un grupo de personas detuvo a la comitiva para manifestar su oposición a la recicladora, que el gobierno estatal busca construir en ese municipio… Fueron momentos de tensión, de tirantez en el diálogo entre la presidente Sheinbaum y opositores a la decisión gubernamental… Pero esto que se vio el sábado pasado, la presidente Claudia Sheinbam, lo ha enfrentado en sus giras de fin de semana por varias entidades como Zacatecas, Veracruz, Baja California y Chihuahua, donde sus habitantes han manifestado su descontento por lo que consideran malas administraciones de sus gobiernos. Por cierto, los poblanos, ese día, digamos, “sábado negro” para las autoridades locales, les hicieron reclamos y abuchearon, tanto en San José Chiapa, como durante la apertura del Festival Glow México 2026, que promueve el vínculo entre arte y tecnología entre Puebla y los Países Bajos y que tuvo lugar en el Zócalo… Como se observa en esta muestra del acontecer cotidiano: “está cañón” el asunto así que a trabajar, pues el pueblo: “ya está ´muino´, como se decía antaño.

YA QUE HABLAMOS del pasado; los fines de año y de temporada de vacaciones, aun cuando los ciudadanos disfrutaban de un merecido, en su mente saltaban las preocupaciones, ante la posibilidad de incrementos en los precios de la hoy llamada canasta básica -tortillas, pan, azúcar, así como gasolina y muchos otros productos, así como transporte. Pues bien, Homero López García, Presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, ha dado a conocer que el precio de ese alimento, indispensable en la dieta del pueblo, aumentará entre 2 y 4 pesos el kilo en algunas partes del país, motivado por el incremento en el precio de la gasolina, la producción del maíz y otros factores. Aquí en Puebla el precio es de 20 pesos. Conocido lo anterior, la Presidente, Claudia Sheinbaum, rechazó un aumento en el precio de la tortilla pues explicó que los granos del maíz están en el nivel más bajo, “de la historia” por lo cual no hay ninguna razón para que aumente el precio a la tortilla, Más tarde, la Secretaría de Agricultura y la Profeco, descartaron un posible aumento en el precio de la tortilla e informaron que no existe un incremento en el costo del maíz en grano ni de la harina de maíz que justifique un alza en dicho producto para las familias mexicanas… hicieron un llamado enérgico a evitar aumentos injustificados en el precio de la tortilla en perjuicio de la población, al considerar que se trata de uno de los alimentos fundamentales en la dieta nacional… La mandataria confirmó que el próximo jueves 16 de abril 2026 se reunirá con los integrantes del acuerdo del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), además de con productores y comercializadores, para perfilar un plan que contengan la espiral inflacionaria que se registra en el país. Así que, tome sus medidas dado que el encarecimiento de alimentos frescos se ha intensificado en el último año, con aumentos que en algunos casos llegan casi al 200 por ciento. A cuidar el bolsillo… Hasta la próxima… D.M.