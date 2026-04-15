PROFECO advierte estabilización de precios y colocación de lonas preventivas en negocios

EL VALLE

Ciudad de México. – En seguimiento a las peticiones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para lograr cuidar el bolsillo de todos los ciudadanos en nuestro país, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, el Licenciado, Iván Escalante Ruíz, informó durante la conferencia mañanera el fortalecimiento de la estrategia de monitoreo, vigilancia y verificación de las estaciones de combustibles que cuentan con precios excesivos de acuerdo con los precios establecidos.

El procurador, afirmó que se han atendido las peticiones de usuarios que reportan precios altos en estaciones de servicio, por lo que, continúan las mesas de trabajos para establecer el precio del Diésel en 28 pesos en puntos de venta.

Asimismo, dijo que se retomará la estrategia realizada el año pasado, en donde se colocaron mantas con la leyenda “No cargues aquí, se vuelan la barda con los precios” seguido de un tache en color rojo, a partir del día 13 de abril se hará una exhaustiva supervisión y recorridos de todas las estaciones de carga de combustible en toda la república mexicana, salvo en Quintana Roo y Baja California, por un tema de logística, tienen precios establecidos de diferentes maneras, pero, la colocación de lonas, está proyectado con el objetivo de informar a las personas en qué estaciones el precio de la gasolina regular y diésel son muy caros, además de hacer la recomendación de cargar en otras estaciones que tienen precios justos y reportar los que no cuenten con los mismos.

En el monitoreo dado a conocer del precio promedio en gasolina regular se encuentra en $23.39 pesos mexicanos por litro y con los que se “vuelan la barda” con un precio de $24.99 casi $4 pesos el margen de ganancia por litro de gasolina, mismo que se encuentra en Querétaro.

Por otra parte, el procurador dio a conocer que en el mapa virtual se encuentra el monitoreo de precios en estaciones que venden combustible y los precios que lo comercializan, con actualización constante a diario y se pueden consultar de manera gratuita.

Finalmente, la canasta básica más barata se encuentra en el supermercado “Aprecio Capistrano” en el Estado de Tijuana con $795.80 pesos, mientras que el más alto en el que no es recomendable hacer la compra de los productos que conforman la canasta básica es el “Chedraui Selecto” ubicado en La Paz, Colima con un total de $957.10, que conforma una diferencia de $161.30 pesos del más bajo y más alto a nivel nacional.