La cantante y compositora Sarodj platica de “Baila”, su nuevo sencillo

Por Mino D’Blanc

“Baila” es el sencillo que actualmente promociona la talentosa cantante Sarodj, mismo que ya se encuentra en todas las plataformas digitales y que desde que fue lanzado tuvo un extraordinario recibimiento por parte del público.

Platicamos con ella gracias a las finas atenciones del licenciado Mauricio García, de Warner Music.

MD’B: Eres una cantante haitiana que radica en República Dominicana.

SARODJ: Sí, soy una artista haitiana que creció en República Dominicana. Soy literalmente una mezcla cultural. He viajado por el mundo, me encanta conocer lugares diferentes. Me encanta también inventar en la música con ritmos diferentes y pues eso es lo que he ido proyectando en mi carrera y es lo que traigo hoy con este nuevo sencillo que se llama “Baila”. Es una canción muy importante para mí a nivel trayectoria y a nivel personal. A nivel de carrera porque es una fusión musical espectacular entre los ritmos brasileños, afro y caribeños y a nivel personal por el mensaje, porque siempre he sido una persona que ha defendido la igualdad, la compasión, la comprensión y esta canción nos recuerda que todos somos hermanos y todos somos humanos y por nuestras venas corre la misma sangre.

MD’B: ¿Consideras que es una canción necesaria para la actualidad del mundo?

SARODJ: Pues la verdad siento que la canción salió en el momento preciso. Siento que sí, que es un mensaje que necesitamos todos escuchar y que necesitamos recordar, porque muchos de estos conflictos bélicos son por ideales políticos diferentes o religiones distintas y al final es que todo el mundo merece respeto, respeto a su opinión, respeto a su religión y el hecho de que crean en algo diferente no los hace menos que nosotros.

MD’B: ¿En qué momento de tu vida llegó “Baila” y cómo se dio?

SARODJ: “Baila” la escribí hace cuatro años, pero es una canción que hace mucho he querido compartirla con el mundo y yo sentía que quería hacer un video. Tenía en mi cabeza algo muy específico y cada año como que le daba largas porque no había podido organizar lo que yo quería hacer. Sin embargo, este año lo decidí y dije “mira, ya tiene demasiado tiempo guardada, la voy a compartir”. Le expliqué la idea al director de lo que yo quería lograr y le dije “pero yo no puedo hacer esto en este momento”, entonces él me ayudó a hacerlo en una escala más pequeña. Para mí, en mi cabeza “Baila” tenía que ser una avenida gigantesca, donde hubiera tráfico de cientos de carros, donde pudiéramos representar a cada una de las nacionalidades del mundo que parece que está muy hermoso, pero bueno, me tocó representar unas escenas de nacionalidades, pero al final el mensaje que es de unión, de hermandad, de solidaridad, es lo que se proyecta en el video, así que creo que se logró a menor escala.

MD’B: ¿Qué tanto influiste dentro de la propuesta musical?

SARODJ: Nico Clínico es el productor de esa canción y recuerdo bien hacerle dicho que quería hacer una mezcla, o sea, quería fusionar algo como brasileño con caribeño y literalmente Nico se inventó esto. Toda la creatividad musical en ese sentido fue de él que es un genio musical. Lo demostró nuevamente porque la verdad que escuchas “Baila” y no puedes no moverte. Es un ritmo pegajoso, un ritmo un ritmo muy bonito y que logró proyectar también lo que yo quería que era la integración cultural.

MD’B; Musicalmente hablando, ¿qué tanto influyes en tu sonido? ¿Qué es lo que no cambiarías de tu sonido y cómo podrías definirte?

SARODJ: Hablando de mi sonido la verdad es que yo he sido súper variante, he explorado diferentes ritmos y me gusta explorar ritmos distintos, me gusta que mi inviten a colaboraciones donde yo pueda hacer cosas diferentes a las que hago, pero la verdad es que me he inclinado mucho por los ritmos caribeños, específicamente utilizando un poquito lo que es la música haitiana, combinándola ya que sea con afro o con ritmos latinos. La mayoría de mis canciones sí son fusiones musicales, pero algo que no cambia es que cada una de las canciones tiene mi esencia y yo lo he querido mantener muy presente. Obvio que hago música para bailar, pero cada vez que puedo insertar un mensaje positivo a algo que siento que la sociedad necesita escuchar o que a mí me gustaría comunicar, lo hago a través de la música porque la música se ha vuelto una extensión de mi voz.

MD’B: ¿Qué opinas de la inteligencia artificial en relación a la música, a la composición?

SARODJ: La verdad es que la inteligencia artificial sí afecta muchísimo. Tengo un compañero que es compositor, pero él no canta. Entonces, él hizo escribió una canción, le dio a la IA la melodía y le dijo “ponle la voz de una mujer caribeña”. ¿Y adivina qué? Cuando me pone la canción era mi voz. O sea, él no le dijo mi nombre, no dijo pon la voz de Sarodj, o sea, simplemente la IA toma lo que quiere que esté ahí a través de todas las redes y lo reutiliza. Entonces, obviamente él no va a sacar la canción, es solo un modelo para mostrarla, pero imagínate que la sacara y es que suena, suena igualita a mí, o sea, yo nunca grabé esa canción y la IA lo hizo como si yo la hubiera grabado. Yo respeto la tecnología, mucho respeto, pero entiendo que se nos está yendo la mano, tenemos que guardar lo que es la lo genuino, lo que es humano, especialmente en las cosas relacionadas con el arte, porque IA podrá ser muy, muy, muy espectacular, pero ya no tiene talento, o sea, IA no tiene sentimiento, ¿verdad?, y yo creo que el sentimiento, aparte del talento, es algo que influye mucho pues a nivel musical.

MD’B: ¿Qué temas tú no tratarías en tu música y por qué? ¿Qué temas no te atreverías a componer?

SARODJ: Pues sabes lo que la verdad yo siento, es que hay música, canciones que las están haciendo sobre temas de violencia o difíciles, porque sienten los artistas tal vez que es lo que quiere el público, pero al final es un círculo vicioso porque la música tiene un impacto en la sociedad mucho más grande del que pensamos. Entonces, al promover este tipo de cosas negativas estamos implementando ese chip en la mente de nuestros pequeños y van a crecer mucho más agresivos que los que actualmente vivimos. Los temas que trato son temas comunes como el amor, la amistad, puedo hablar de traición porque son cosas que ocurren. Sin embargo, la perspectiva que yo le doy siempre es una perspectiva donde hay una salida, donde hay una solución, porque entiendo que así debe ser. Yo personalmente no promuevo tampoco en redes sociales ni siquiera cosas que no aplico en mi vida. Por ejemplo, no crItico a aquella persona que le guste salir de fiesta, tomar alcohol, claro que no; muchos necesitan el alivio. No critico a los que fuman, no critico a nadie, pero yo personalmente por ejemplo no fumo y a mí me han querido contratar varias compañías para hacer imagen de baper o de otras cosas de productos relacionados con el CBD o la mariguana y yo “mira, muchísimas gracias y mis respetos y gracias por pensar en mí, pero es algo que yo no puedo hacer por todo el dinero que me den, porque yo no lo consumo”. Entonces, entregarle eso a mi público sería mentira y yo creo que igual con la música, si yo me pongo a hablar de que “yo te voy a disparar y que si te metes conmigo…”; yo no soy una gánster, yo no soy eso y creo que sería falso. Entonces, los que han tenido esas vivencias entiendo por qué lo hacen, sin embargo, siento que hay siempre una perspectiva y deberían tal vez buscarla con un final más positivo, porque puedes hablar de que tú creciste en eso, de que tú viviste eso, de que las balaceras son tu mundo, claro, pero también puedes hablar de que eso era tu mundo y descubriste que hay algo mucho mejor, que la música te sacó de ahí y que quieres ser una mejor persona y yo creo que el final o la temática que le das a la canción tiene un gran impacto.

MD’B: ¿Sí resultó el éxito tanto en producción musical como con el público de lo que tú esperabas de “Baila”? ¿Sí lo superó o te quedaste con la espinita de que quisiera más?

SARODJ: Sí, es que los artistas somos muy perfeccionistas y eso es algo que nos caracteriza, pero que también nos hace ser mejores cada día y la verdad es que “Baila” si cumplió con todas las expectativas. Desde la primera grabación a mí la canción me encantó. ¿Sabes qué sí ocurre? Que a veces uno vuelve a grabar la canción un par de veces más porque entiende que podría tener más sentimiento o podría ser mejor. Pues “Baila” sí la regrabé, pero no por eso, sino porque habían pasado muchos años y obviamente también mi voz crece, se va desarrollando Claro, pero no le cambié ninguna melodía, ninguna intención porque sentía que estaba perfecta tal cual.

MD’B: Platícanos del proceso del video, ¿quién te lo dirigió? ¿Tú creaste la historia del mismo? ¿Cómo se dio el video? ¿Dónde lo grabaron?

SARODJ: Lo grabamos en República Dominicana. El director es haitiano, se llama DC Lowenski. He trabajado ya varios videos con él. La idea creativa en inicio fue mía, pero él me la aterrizó, porque la verdad, uno sueña en grande y pues ellos te dicen lo que se puede hacer con el presupuesto que les traes. Me encantó su trabajo, me encantó el trabajo del equipo completo. Siento que el video proyecta lo mismo que la canción, que es la integración, que es que somos uno solo, que es que sí podemos divertirnos y bailar, pero juntos y con respeto y eso era lo que yo quería proyectar, así que estoy muy feliz con el resultado y agradecidísima con todo el equipo.

MD’B: ¿Por qué el público tiene que escuchar “Baila”? ¿Por qué el público tiene que bailar “Baila”, te hayan escuchado o no?

SARODJ: Yo siento que “Baila” es un legado. Yo siento que “Baila” es de este tipo de canciones que sí es buena música, buena letra, buen contenido y si puede perdurar a través de los años. Si ustedes no han escuchado “Baila” los invito a que la escuchen porque encontrarán en ella una canción que los hará bailar, pero con un trasfondo muy bonito. Al final estás dándole hasta abajo en la discoteca con “Baila” porque sí suena a ritmos bien jugosos para discoteca, pero dentro de tu subconsciente queda el mensaje claro de que debemos ser más compasivos y más comprensivos.

MD’B: ¿Qué es lo que nunca cambiarías de tu música y por qué?

SARODJ: Pues mi esencia; es que yo siento que mi música siempre tiene que llevar un poquito de mí, que a través de mis canciones, pues mi público pueda cada vez conocer un poquito más de lo que es Sarodj, de lo que yo represento y de lo que yo quiero proyectar.

MD’B: Has estado en México que es una plataforma muy importante, un trampolín para los artistas. ¿Cómo te ha ido en México?

SARODJ: Pues la verdad es que me encanta México. Te cuento: sí, es una plataforma gigantesca, pero también tiene un pueblo hermoso. Me he quedado enamorada las veces que he ido. A mí me han recibido con los brazos abiertos. Estoy agradecidísima con la prensa que me ha abierto las puertas porque a veces cuando no te conocen es difícil encontrar las entrevistas o que te dediquen el tiempo y la verdad es que han sido muy lindos conmigo, me han hecho sentir como en casa y obviamente que a través de las diferentes entrevistas que he ido haciendo y los trabajos que he ido realizando en México, pues la gente me va conociendo. México es un país muy grande en donde hay mucho trabajo por hacer, así que les exhorto a los que aún no me conocen que se tomen unos minutitos para ir a saber y conocer un poco más de Sarodj, buscarme en redes sociales, en plataformas musicales. Me encuentran como Sarodj, pero no soy DJ. Se escribe así el nombre (lo deletrea): S a r o d j y es lo que quiero yo y seguiré trabajando duro pues para que ya me comience a tomar en cuenta a los promotores y que yo pueda cantarles en vivo por allá también.

MD’B: Me encanta tu frase de “no soy más que nadie, nadie es más que yo”.

SARODJ: Es una frase que he aplicado en mi vida toda la vida y es una frase que tenía que estar en la canción, Es muy imponente y que tiene varios sentidos positivos. El primero es que todos merecemos ser tratados de forma igual, ¿no?, sin importar nuestra situación, sin portar nuestro nivel económico, sin importar nuestra nacionalidad, porque al final somos todos iguales y nadie es más que nadie, pero también recordándole a todos aquellos que sueñan en grande que el hecho de que otra persona lo logre no significa que ellos no lo puedan lograr, al contrario, nadie es más que tú y por lo tanto también puedes lograr todos tus sueños. Obviamente hay un trabajo arduo detrás de cada sueño, pero sueña en grande y lo podrás realizar.

MD’B: ¿Vas a regresar a México próximamente, tienes planes?

SARODJ: ¡Claro, lo más pronto que pueda! La verdad no tengo fecha, pero como te cuento, me encanta y ando buscando excusas para ir a México, así que espero poder ir ponto. Cada vez que lance un sencillo, si Dios me lo permite, estaré por allá presentándoselo y como te comenté, seguir trabajando para darme a conocer, para que ya me tomen en cuenta porque me encanta poder participar ya en festivales, cantar allá en vivo, que el público me pueda ver y que podamos tener esa conexión directa.

MD’B: Hablando de sencillos, ¿cuál es tu próximo, quién te lo compuso y quién te hizo la producción?

SARODJ: Pues mi próximo sencillo es parte de un EP en el que estoy trabajando. Para los que no me conocen, les cuento que canto en varios idiomas. Canto en creole, en francés, español, inglés e italiano. Sí mayormente me he dado a conocer por la música latina, o sea en español, pero este EP es en creole que es mi idioma natal en Haití. Ahora bien, muchas personas pensarán “bueno, ¿pero si no es mi idioma?”… Sí, pero la buena música se siente y yo creo que igual la van a disfrutar. La verdad que le he puesto mucho empeño y mucho el corazón a estas composiciones y creo que a través de ellas también, aunque no entiendan la letra, van a poder entender un poquito más de mí y de mi cultura.

MD’B: En relación a México, ¿te gusta la comida mexicana?

SARODJ: Sí, he comido muchas cosas de México. La verdad es que la comida es increíble y bueno, en Haití también comemos picante, o sea que a mí sí me encanta la comida picante. He disfrutado muchísimo cada uno de los sabores de la comida mexicana y todavía me falta mucho por explorar, así que con cada viaje conoceré más también de las ricuras culinarias.