El IEH desarrolla y presenta la Maestría en Creación y Desarrollo de Empresas en la Industria del Entretenimiento

Creada por el doctor Yamil Yitani, reconocido productor y compositor, director administrativo de dicha institución.

Un logro importantísimo para la profesionalización de la industria del espectáculo.

Por Mino D’Blanc

El doctor Yamil Yitani quien es el director administrativo del Instituto Empresarial Hispanoamericano, además de ser un reconocido productor musical y compositor y con una amplia trayectoria como catedrático dentro de la rama de las Artes y la Cultura, creó y desarrolló la Maestría en Creación y Desarrollo de Empresas en la Industria del Entretenimiento, que ya se imparte en dicha institución educativa la cual desde hace más de 16 años está consolidada como referente y una de las más importantes a nivel nacional en la profesionalización de la música y del espectáculo. Cabe mencionar que el IEH está incorporado a la Secretaría de Educación Pública y a la BUAP

-Visión y objetivo del Dr. Yamil Yitani en relación a la Maestría en Creación y Desarrollo de Empresas en la Industria del Entretenimiento.

El doctor Yamil Yitani es un especialista en industria musical y gestión de proyectos y además participa activamente en la impartición de asignaturas dentro del programa. Su visión parte de una necesidad clara: profesionalizar el sector desde una perspectiva empresarial, estratégica y sostenible.

“La industria cambió. Hoy no se trata solo de crear contenido, sino de saber estructurarlo, protegerlo y monetizarlo. Esta maestría forma perfiles que entienden el negocio y toman decisiones con visión”, discierne.

Por ello desarrolló un programa innovador que responde a las exigencias actuales del mercado creativo y empresarial, con una estructura flexible, 100% en línea y diseñada para profesionales en activo, por ende, la maestría es respaldada por especialistas con indudable trayectoria real en la industria por lo que la propuesta académica representa una meta directa por la profesionalización y el liderazgo en el sector del entretenimiento.

“Este programa nace como una respuesta directa a la evolución del sector creativo, donde el talento por sí solo ha dejado de ser suficiente. Hoy, la industria demanda perfiles con visión estratégica, capaces de estructurar proyectos, desarrollar modelos de negocio sostenibles y comprender a profundidad el entorno legal, comercial y operativo del entretenimiento”, puntualizó el doctor Yamil Yitani, a lo que aseveró contundentemente: “en este sentido, el IEH reafirma su compromiso con la formación de profesionales que no solo participen en la industria activa y permanentemente, sino que la lideren”.

-Estructura del programa:

La Maestría en Creación y Desarrollo de Empresas en la Industria del Entretenimiento está diseñada bajo un esquema flexible y alineado a la realidad profesional actual. Se imparte en modalidad totalmente en línea, tiene una duración de 16 meses bajo un plan cuatrimestral, lo que permite al estudiante cursar una materia por mes. Este modelo facilita una formación dinámica, enfocada en resultados y con aplicación inmediata en proyectos reales dentro de la industria.

-Claustro Docente:

El programa cuenta con un plantel académico integrado por especialistas con trayectoria activa en la industria del entretenimiento:

Dr. Yamil Yitani Maccise: especialista en industria musical y gestión de proyectos

Dr. Flavio Guzmán Sánchez: reconocido gestor cultural, músico y funcionario.

Dr. Enrique Fayad Austria: abogado especialista en propiedad intelectual y derechos de autor

Dr. Jorge Armenta: cineasta y destacado productor de contenidos.

Mtra. Gabriela Guevara: empresaria, escritora y directora editorial.

Entre otros perfiles que fortalecen una formación orientada a la práctica, la toma de decisiones y el desarrollo de proyectos de alto impacto.

-Formación con enfoque real de mercado:

El programa está dirigido a egresados de áreas como música, producción, comunicación, mercadotecnia, derecho, administración y disciplinas creativas, así como a profesionales que buscan escalar hacia la creación y consolidación de empresas dentro del sector.

Más allá de la teoría, esta maestría responde a una realidad clara: “quien no entiende el negocio, queda fuera del juego”.

-Proyección y crecimiento:

Con este lanzamiento, el IEH fortalece su posicionamiento como una institución que no solo forma talento, sino que impulsa el desarrollo de la industria del entretenimiento en México, generando nuevas oportunidades de crecimiento, profesionalización y liderazgo.