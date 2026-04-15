“Apambichao” Feat. Maluma es el primer sencillo del nuevo álbum de Manuel Turizo

Esta canción es la que da nombre al disco, en el que rinde homenaje a la riqueza y culturalidad de Colombia.

Por Mino D’Blanc

Bajo el sello La Industria INC esta producción con la que el artista certificado platino y nominado al Latin Grammy, combina el latin pop y el latin urban.

Con “Apambichao”, Manuel Turizo construye un proyecto profundamente inspirado en las raíces de su país. El álbum captura la energía de las calles colombianas, sus colores, su gastronomía, los raspados que se venden en cada esquina, la autenticidad de su gente y la atmósfera tropical que define gran parte de su identidad cultural.

Son 15 canciones en las que el reconocido artista global presenta una narrativa sonora que mezcla romance, ritmo y una fuerte conexión con el Caribe. En el universo de Manuel Turizo, “Apambichao” es un estado emocional, una vibra que invita a vivir con flow propio y sin pretensiones.

La canción homónima del álbum es el primer sencillo y cuenta con la colaboración de la estrella mundial Maluma. Este tema marca el tono del disco con una propuesta que mezcla sensualidad, ritmo y el espíritu festivo que caracteriza el sonido contemporáneo del bellísimo país sudamericano.

El estreno de “Te hacen falta dos” que es el focus track del álbum, está acompañado de su video oficial que refleja la esencia del proyecto en una pieza audiovisual llena de color, movimiento y referencias visuales a la cultura colombiana, reforzando el concepto artístico del disco.

El lanzamiento de “Apambichao” también llega acompañado de una serie de visualiza que amplían su universo, incluyendo “Dos lunas”, “Cumbia playera” con Dálmata, “Te creo”, “La buena mujer” con Luis Alfonso, “Plo Plo Plo” y “Mi loca” con Xavi.

La otras canciones que incluye esta producción son “Intro: Viene el Apambichao”, “No me mientas así” Feat. Dei V, “Sunset en la Sanse” Feat. Dálmata, “Interludio, “Mírame ahora”, “Por un pendejo no se llora” y “Cosas”.