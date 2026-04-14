Sexagenaria murió ahogada en pileta de su propio domicilio en Huauchinango

Desde Puebla

Rosa Salas Cruz, de 68 años, con domicilio en el barrio Tzahuinco, Tenango de las Flores, Huauchinango, fue sorprendida por la muerte al sufrir un accidente y caer en una pileta de agua dentro de su vivienda.

Rosa Salas Cruz, de 68 años de edad, fue localizada sin signos vitales en el lugar.

Las primeras versiones indican que la mujer cayó de manera accidental en el depósito de agua, lo que derivó en su fallecimiento.