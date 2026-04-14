Reforzaremos seguridad en la ciudad por la olimpiada nacional: Pepe Chedraui

María Tenahua

El presidente municipal de Puebla, José Chedraui Budib, informó que se reforzará la seguridad en la capital poblana por la olimpiada nacional desde este martes hasta el 2 de junio.

Señaló que su gobierno implementará todas las estrategias, para que las más de 11 mil personas que conforman las diferentes delegaciones que competirán en 16 disciplinas estén seguras.

Puebla es sede principal del evento con braking, voleibol, escalada deportiva, fútbol, básquetbol, entre otras disciplinas.