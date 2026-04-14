100 denuncias de maltrato animal en Puebla capital

María Tenahua
El secretario de Medio Ambiente del ayuntamiento de Puebla, Iván Herrera Villagómez, señaló que durante la administración han recibido 100 reportes de maltrato animal.
En su mayoría, porque los perros están amarrados con cadena y bajo los rayos de sol.
Asimismo, señaló que el no alimentar a la mascota es otra denuncia frecuentes y muy lamentable.
Agregó que, cuando reciben un reporte, el personal de la dirección de Protección Animal acude al domicilio para verificar la situación del ser sintiente, para hacer el resguardo y atenderlo en las estancias animales; una es la ubicada en el parque Amalucan.
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