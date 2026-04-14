Asaltan con violencia a cuentahabientes del banco Inbursa en Puebla capital

Desde Puebla
Despojaron a 3 cuentahabientes de 500 mil pesos en la zona de la Paz.
Se registró violento asalto a cuentahabiente en el banco Inbursa de la avenida Juárez, colonia la Paz, en Puebla capital.
Reportes preliminares indican que dos sujetos armados ingresaron a la sucursal, para despojar a tres personas de al menos 500 mil pesos.
Elementos de seguridad ya resguardan la zona en busca de los responsables, pero hasta el momento no han logrado ubicarlos.
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