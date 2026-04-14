Proteger la piel de los niños hoy evita daños irreversibles mañana

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El daño solar se acumula desde la infancia

La fotoprotección infantil debe ser un tema prioritario de salud

Existen opciones para facilitar la reaplicación en niños y niñas muy activos

Ciudad de México, abril, 2026.- En el marco del mes de las niñas y los niños, es importante recordar la importancia de cuidar la piel de los menores porque durante las actividades al aire libre aumenta la exposición al sol, lo cual también eleva significativamente el riesgo de daño en la piel en este grupo que es más vulnerable frente a la radiación ultravioleta (UV).

Así lo informó la dermatóloga Daniela Bañuelos, quien apuntó cuando se tienen altos niveles de radiación solar durante gran parte del año, la fotoprotección infantil debe entenderse como una medida de salud diaria, no solo como una acción ocasional o durante vacaciones porque diversos estudios han demostrado que una gran proporción del daño solar acumulado ocurre durante la infancia, lo que puede traducirse en afectaciones visibles y no visibles en la piel a lo largo de la vida.

“La piel de los niños es más delgada y sensible, lo que la hace más susceptible a los efectos de la radiación UV. Cada episodio de quemadura solar incrementa el riesgo de daño celular acumulativo”, explica la también tricóloga Bañuelos.

De cara a este escenario, la especialista destaca la importancia de elegir fotoprotectores seguros, eficaces y adecuados tanto para el uso diario como para periodos de mayor exposición, como la temporada vacacional. En este sentido, señala que la farmacéutica mexicana Panalab ha desarrollado una línea especializada de fotoprotectores minerales, diseñados para ofrecer alta protección, excelente tolerancia cutánea y una experiencia cosmética adecuada, incluso para aplicaciones repetidas.

“La fotoprotección mineral ha cobrado relevancia como una de las alternativas más seguras para proteger la piel infantil. A diferencia de los filtros químicos, los fotoprotectores minerales actúan formando una barrera física sobre la piel que refleja la radiación solar, sin penetrarla, y comienzan a actuar de forma inmediata tras su aplicación”, puntualiza la especialista.

Gracias a estas características, este tipo de protección resulta ideal no solo para vacaciones en playas o albercas, sino también para el uso cotidiano, como actividades escolares, deportivas y extracurriculares, donde los niños pasan largos periodos al aire libre; además, al no afectar los ecosistemas marinos, los fotoprotectores minerales se consideran una opción más segura para los arrecifes, un aspecto cada vez más relevante para familias que buscan opciones responsables durante sus viajes.

Como ejemplo, la doctora Bañuelos menciona productos como Mineral Safe Stick FPS 50+, una barra de fácil aplicación que no ensucia las manos, facilita la reaplicación y resulta especialmente práctica para niños activos.

Estos fotoprotectores están formulados específicamente para:

Niños con piel sensible o reactiva

Bebés (según indicación médica)

Personas con dermatitis, alergias o piel atópica

Familias que buscan alternativas dermatológicamente seguras

Además, cuentan con pruebas dermatológicas y oftalmológicas, lo que permite su uso seguro incluso en zonas delicadas como el contorno de ojos, minimizando el riesgo de irritación.

“La fotoprotección mineral es ideal para niños porque combina seguridad, tolerancia y protección inmediata. Es una herramienta fundamental para prevenir el daño solar desde edades tempranas”, añade la dermatóloga.

Durante la primavera, los niveles de radiación UV aumentan en gran parte del territorio mexicano, especialmente en zonas de playa y ciudades de gran altitud como la Ciudad de México. Esta exposición prolongada, sumada a actividades al aire libre, incrementa el riesgo de daño acumulado.

Por ello, la especialista recomienda adoptar una estrategia integral de fotoprotección, que incluya:

Aplicar protector solar mineral cada 2 horas

Usar sombreros, gorras y ropa con protección UV

Evitar la exposición directa entre las 11:00 y las 16:00 horas

Reaplicar el producto después de nadar o sudar

Más allá de un cuidado estético, la fotoprotección infantil debe entenderse como una inversión en salud a largo plazo. Crear hábitos desde la infancia no solo protege la piel hoy, sino que reduce significativamente el riesgo de enfermedades cutáneas en la vida adulta.

Las vacaciones de primavera representan una oportunidad clave para que madres y padres refuercen estos hábitos y elijan productos confiables, respaldados por la ciencia y adaptados a las necesidades de toda la familia. “Cuidar la piel de los niños hoy es proteger su salud mañana”, concluye la especialista.