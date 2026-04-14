Recuperan en Atlixco vehículo robado

Desde Puebla

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Atlixco informó la recuperación de un vehículo con pre-denuncia de robo, derivado de un operativo de vigilancia y reacción inmediata.

Los hechos se registraron durante recorridos de prevención sobre la carretera a Metepec, donde se recibió el reporte del robo de un automóvil Volkswagen Vento, color blanco.

A través del sistema de videovigilancia del Centro Estratégico de Monitoreo, la unidad fue ubicada sobre la carretera federal Puebla–Izúcar de Matamoros. Al marcarle el alto, el conductor hizo caso omiso, iniciándose una persecución controlada que concluyó en el municipio de San Buenaventura Nealtican.

La unidad fue asegurada y puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado de Puebla para las investigaciones correspondientes.