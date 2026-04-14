Confirman asesinato de un joven en tortillería de Amozoc

Desde Puebla

Amozoc de Mota Puebla a 14 de abril de 2026

Sumados al Mando Coordinado en el Estado de Puebla, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Amozoc mantiene una estrecha coordinación con los distintos niveles de gobierno, trabajando de manera permanente para fortalecer la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía.

Ante los hechos ocurridos la madrugada de este martes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Amozoc informa que atendió un reporte en la colonia Las Cruces, donde, al interior de un establecimiento dedicado a la elaboración de tortillas, donde un masculino de aproximadamente 26 años perdió la vida, presuntamente tras una agresión directa por parte de un grupo de personas.

En el lugar se localizó a otra persona con vida, quien refirió ser trabajador del establecimiento y manifestó no contar con información sobre las circunstancias de lo sucedido.

De manera inmediata, se dio parte a la Fiscalía General del Estado de Puebla, instancia que ya se encuentra realizando las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos.