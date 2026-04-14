Aumentó de manera anual el costo de los productos de la canasta alimentaria en marzo de 2026: 7.6% en el ámbito rural y 8.1% en el urbano

Staff/RG
La inflación general anual de marzo de 2026 fue de 4.6 %, lo que representó un aumento de 0.8 puntos porcentuales respecto a marzo de 2025 (3.8 %). Por su parte, la inflación general mensual de marzo de 2026 (0.9 %) aumentó 0.4 puntos porcentuales respecto al mes anterior. Esta regresó a nivel similar al que se registró en julio de 2024, mes en el que la inflación fue de 1.0 por ciento.
1El 13 de abril de 2026 se sustituyó el archivo del boletín 219/26 Líneas de Pobreza debido a un error en el título del documento. Decía: 7.6 % en el ámbito rural. Lo correcto es: 7.9 % en el ámbito rural.
You may also like
-
Se vendieron en México 2 901 vehículos pesados al menudeo y 2 984 al mayoreo, en marzo de 2026
-
Sheinbaum Anuncia Plan para que No Suba Precio de Gasolina, Diésel y Alimentos
-
“Es mejor morir…” Esta es la frase que escribieron en la tumba de El Mencho
-
Desplegarán más de 14 mil policías por regreso a clases
-
Puebla sede del festival internacional Glow México 2026