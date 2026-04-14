Se vendieron en México 2 901 vehículos pesados al menudeo y 2 984 al mayoreo, en marzo de 2026

Staff/RG
El Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados (RAIAVP) brinda información sobre la venta, producción y exportación de vehículos pesados en nuestro país.
Durante marzo de 2026, en el mercado nacional, las 13 empresas que conforman este registro reportaron una disminución de 661 unidades en ventas al menudeo, en comparación con el mismo mes del año anterior. En el mercado al mayoreo, el aumento fue de 188 unidades, en el mismo periodo de referencia.
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