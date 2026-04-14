Tonantzin Fernández impulsa jornada de limpieza en Santiago Mixquitla

*- Acciones coordinadas fortalecen la prevención y el bienestar comunitario*

Desde Puebla

*14 de abril de 2026. San Pedro Cholula, Pue. –* Bajo la premisa de conservar un municipio limpio, ordenado y seguro, la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, encabezó una faena comunitaria en el barrio de Santiago Mixquitla, zona donde en temporada de lluvias se registran inundaciones.

Acompañada por las secretarías de Gobernación, Seguridad Ciudadana y Obra Pública, así como por las direcciones de Servicios Públicos y Protección Civil, además de los servicios de Limpia y SOSAPACH, la edil destacó que la limpieza de guarniciones, calles y alcantarillas permite un adecuado flujo del agua pluvial.

En este sentido, subrayó la importancia de que las y los ciudadanos se sumen a estas faenas comunitarias, manteniendo limpio el frente de sus viviendas. “Con la suma de esfuerzos podemos reducir no solo la contaminación, sino también el riesgo de inundaciones en nuestro municipio”, afirmó.

Como parte de este programa integral, se realizaron acciones de limpieza de alcantarillas, desazolve, pintura de guarniciones, así como la conformación de comités vecinales en materia de seguridad, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta de Seguridad Ciudadana ante cualquier emergencia.