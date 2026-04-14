Tiran en Coronango bolsas negras con restos humanos

Desde Puebla
Dentro de bolsas negras de basura fueron hallados restos humanos en Santa María Coronango.
Este macabro hallazgo se dio en inmediaciones del panteón de Apapaxco.
Hasta este momento se desconoce la identidad de la persona.
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