Papa León XIV contesta a Trump: “Dios no está con los malvados, prepotentes y soberbios”

Lamenta la violencia, injusticias y mentiras en el mundo

María Huerta

El papa León XIV lamentó la violencia actual en algunas partes del mundo, incluso, dijo que el corazón de Dios está desgarrado por las guerras.

“La violencia, las injusticias y las mentiras. Pero el corazón de nuestro Padre no está con los malvados, con los prepotentes, con los soberbios; el corazón de Dios está con los pequeños y los humildes y con ellos lleva adelante su reino de amor y de paz, cada día.

Donde hay amor y servicio, allí está Dios”, expresó.

A través de sus redes sociales, el líder de la grey católica añadió que es injusto quien acumula riquezas y permanece indiferente ante los demás.