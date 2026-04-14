Colocarán un “Pasaje de Campeones” en Puebla para reconocer a figuras deportivas

Erika Méndez
El gobierno de Puebla colocará un “Pasaje de Campeones” en la Avenida Zaragoza para reconocer a diferentes figuras deportivas.
En la zona, colocarán bustos de personajes como Manuel Lapuente, José Ramón Fernández, “El Chelís”, “El Capi” Ruiz.
La administración estatal destacó que las figuras tendrán las leyendas de las personas, que han dado orgullo y puesto a Puebla en alto.
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