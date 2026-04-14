EU “no ha dado respuestas puntuales” a reclamos por muerte de mexicanos custodiados por ICE: Sheinbaum

LA JORNADA

Ciudad de México. A pesar de los reclamos del gobierno de México por la muerte de 15 connacionales bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), Estados Unidos no ha dado “respuestas puntuales” por cada caso, lamentó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante la mañanera, a pregunta sobre el tema, la mandataria federal reconoció que durante las llamadas telefónicas que ha tenido con su homólogo estadunidense, Donald Trump, no ha abordado el punto de los centros de internamiento migratorio ni los fallecimientos de mexicanos en esos espacios.

“Hemos sacado el tema de mexicanos en el exterior. En particular sobre el tema de centros de detención no hemos hablado, pero sí que estamos en contra de detenciones de ICE”, señaló.

Sostuvo que México ha solicitado que las autoridades correspondientes en el vecino del norte realicen las investigaciones correspondientes por estos casos. “Debe hacerla el gobierno de Estados Unidos y, al mismo tiempo, en caso de una denuncia, el ministerio público y el poder judicial. Para ver en qué condiciones se dieron”.

Luego que ayer se informara de la muerte de otro mexicano más en un centro de detención migratoria del ICE, la titular del Ejecutivo federal dijo que instruyó a que los cónsules de México en el vecino del norte realicen vistas diarias a esos espacios de reclusión.

Aseguró que luego que el ICE informó del fallecimiento de otro connacional bajo su custodia, esta vez en el condado de Winnfield, Luisiana, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) envió “una carta muy fuerte” y un comunicado a Washington.

“Lo que ahora se está haciendo es ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y estamos revisando ante otras instancias de Naciones Unidas para denunciar, pues estás prácticas en los centros de detención”, afirmó.

Refirió que giró instrucciones “a todos los cónsules en donde haya centros de detención de institución del gobierno Estados Unidos, de ICE, para que visiten diario los centros de detención. Ellos los visitaban cada semana pasada, les pedí que visiten diarios; si no es el cónsul de manera personal, una persona al consulado”.

Dijo que de ser necesario el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, se comunique con el Departamento de Estado estadunidense para que permitan que los cónsules mexicanos estén diario en los centros de detención y puedan atender a nuestros connacionales en los centros de detención y no solamente una vez a la semana

La presidenta Sheinbaum Pardo dijo que se acompaña a las familias de los connacionales en sus denuncias peales por las muertes de sus seres queridos