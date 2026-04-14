Se analiza permanencia de Polo de Lara en el Congreso local: Pável Gaspar

Analizan fortalecer área jurídica del Congreso de Puebla para agilizar iniciativas

Jorge Barrientos

El diputado local y presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Pável Gaspar Ramírez, informó que se encuentra en análisis la permanencia del secretario general del Poder Legislativo, Julio Leopoldo de Lara y del titular del área jurídica, como parte de una revisión interna para fortalecer el trabajo legislativo.

El legislador explicó que esta evaluación surge luego de que se diera a conocer el bajo número de iniciativas aprobadas dentro del Congreso del Estado, por lo que se busca revisar el funcionamiento de áreas clave que participan en el proceso legislativo.

En ese sentido, detalló que el secretario general del Congreso, Julio Leopoldo de Lara Valera, así como el director general de Asuntos Jurídicos, de Estudios y de Proyectos Legislativos, Jesús Juárez Lezama, se encuentran dentro de este proceso de revisión administrativa.

Gaspar Ramírez subrayó que el objetivo principal no es generar inestabilidad al interior del Congreso, sino fortalecer las áreas técnicas y jurídicas para mejorar el análisis de las iniciativas que presentan las y los diputados.

“El objetivo es fortalecer principalmente el área jurídica para que las iniciativas puedan avanzar de manera más eficiente dentro del Congreso”, señaló.

Asimismo, indicó que el fortalecimiento institucional permitirá agilizar los procesos legislativos y mejorar la productividad del Poder Legislativo en beneficio de la ciudadanía.

Finalmente, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política reiteró que en los próximos días continuará el análisis interno para determinar las acciones necesarias que permitan consolidar el funcionamiento de estas áreas dentro del Congreso del Estado de Puebla.