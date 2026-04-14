Patrulla de la policía estatal atropella y mata a ciclista en Tehuacán

Desde Puebla

Se confirma el fallecimiento del ciclista atropellado por patrulla de la policía estatal en la Calzada Adolfo López Mateos, en Tehuacán.

A pesar de los esfuerzos de los paramédicos de la Cruz Roja, perdió la vida poco después de ingresar al Hospital General.

Información extraoficial señala que la unidad oficial circulaba a exceso de velocidad y se pasó el alto, provocó este fatal accidente.

La unidad oficial no iba con torretas encendidas.

Elementos de transito municipal detuvieron al oficial al volante de la patrulla, para deslindar responsabilidades.