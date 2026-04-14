Liquidaron a balazos a un hombre en la México-Puebla

Desde Puebla
Un hombre fue asesinado a balazos en la autopista México-Puebla, a la altura del Arco Norte, en San Martín Texmelucan.
De acuerdo con reportes preliminares, el cuerpo se encontraba junto a un arma y no se descarta su posible vínculo con asaltos a transportistas.
Autoridades aseguraron el área y ya investigan los hechos.
Se desconoce la identidad del occiso.
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