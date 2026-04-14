Me llamo Santiago González Salote, soy estudiante de la licenciatura en física en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas. Desde pequeño en general he estado un poquito en competencias desde secundaria, pero en general fue la Olimpiada Mexicana de Física en el 2022 la que me motivó a estar justamente en física. Me ayudó a aprender muchas cosas de mecánica, de termodinámica, y yo siento que un poquito toda esta inquietud ha sido gracias a concursos de los cuales he venido participando desde secundaria en matemáticas, en física… Para mí esas cosas siempre han sido ponerme a prueba, de retarme a mí mismo. Entonces, sí, yo siento que el estar en esos concursos, por mencionar algunos, el año pasado, por ejemplo, participé en la Olimpiada Mexicana Universitaria de Matemáticas, que organiza el CIMAT, obtuve tercer lugar. El concurso mexicano de física Piafermat, que organiza el Politécnico, obtuve segundo lugar, entre otros. Entonces, sí, yo siento que son cosas que ayudan a uno a ejercitar la mente y que están increíbles, vale mucho la pena participar. Ya entrando acá a la licenciatura, por suerte he visto que siguen habiendo competencias para universitarios y he seguido participando. La OMUM que organiza el CIMAT, el PIEFERMAT que organiza el Politécnico, entre otras. Los más representativos para mí han sido, el año pasado tuve tercer lugar a nivel nacional en el OMUM del CIMAT, segundo lugar a nivel nacional en el concurso PIEFERMAT por el Politécnico, Y quizá no haya sido primero, segundo, ni tercer lugar, pero para mí fue importante una mención honorífica en precisamente la Olimpiada Mexicana de Matemáticas en 2022. Este año a uno que se llama Torneo Mexicano de Física, que organiza la Sociedad Científica Juvenil. Yo vine a la UAB en 2022. Hace meses una universidad bastante bonita. A varios profesores con los que me había relacionado en Oaxaca, habían estudiado acá, yo dije: “Yo quiero también estar acá”. ¿Qué me motiva? Yo creo que el saber más cosas, el ser capaz de explicar más cosas. Al final la física lo que busca es explicar cosas de la realidad con matemática. Entonces, yo creo que es lo que más me motiva, digamos. No sé si sonará cliché, pero el ansia de conocimiento. Yo me siento sumamente orgulloso de estar en la UAB, de pertenecer a esta comunidad. Han habido muchísimos profesores con los que me he podido apoyar. Aquí en la facultad realmente yo siento que hay un nivel bastante alto. Sí, claro, orgullosamente lo hubo.