Estudiante BUAP, al Street Soccer Tournament Wroclaw Cup 2026

María Huerta
Irving Brandon Escobar Cosme, estudiante de la licenciatura en Administración de Empresas, fue convocado a la selección nacional que participará en el Street Soccer Tournament Wroclaw Cup 2026, a celebrarse del 17 al 19 de julio en Polonia.
Cabe señalar que dicho torneo es organizado por la Homeless World Cup Foundation, reúne a 15 países con el objetivo de promover la salud, la inclusión social y el fortalecimiento de la autoestima a través del deporte.
El representativo nacional está conformado por jugadores de diferentes estados del país y buscan poner en alto el nombre de México en la justa internacional.
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