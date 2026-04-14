Estudiante BUAP, al Street Soccer Tournament Wroclaw Cup 2026

María Huerta

Irving Brandon Escobar Cosme, estudiante de la licenciatura en Administración de Empresas, fue convocado a la selección nacional que participará en el Street Soccer Tournament Wroclaw Cup 2026, a celebrarse del 17 al 19 de julio en Polonia.

Cabe señalar que dicho torneo es organizado por la Homeless World Cup Foundation, reúne a 15 países con el objetivo de promover la salud, la inclusión social y el fortalecimiento de la autoestima a través del deporte.

El representativo nacional está conformado por jugadores de diferentes estados del país y buscan poner en alto el nombre de México en la justa internacional.