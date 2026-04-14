Evalúan daños por lluvias en Tlatlauquitepec y Xicotepec de Juárez

Erika Méndez

La coordinación estatal de Protección Civil (PC) evalúa los daños por lluvias en los municipios Tlatlauquitepec y Xicotepec de Juárez.

En el primer municipio, verificaron los caminos rurales de la localidad La Unión para construir cunetas que eviten daños por escurrimientos de agua durante la temporada de lluvias.

Mientras que en Xicotepec realizaron acompañamiento a PC municipal para la evaluación de daños estructurales en tres viviendas de la colonia Los Ameles, afectadas por las fuertes lluvias registradas la madrugada del 13 de abril.

Mantienen el censo y seguimiento a las familias afectadas para brindar atención oportuna.