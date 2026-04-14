El viernes inician las mesas de trabajo por el Cablebús: Choco Parra

Erika Méndez

El viernes 17 de abril iniciarán las mesas de trabajo por el Cablebús, informó el coordinador del gabinete del gobierno de Puebla, José Luis García Parra.

En conferencia de prensa, dijo que se hará un trabajo técnico para presentar el sistema integral de movilidad de Puebla.

Destacó que se diseñará una estrategia de socialización con todos los segmentos de la sociedad, no solo con ambientalistas, sino con distintos grupos, como las cámaras de organismos empresariales, con organizaciones sociales que tienen interés especial en temas de movilidad.

García Parra indicó que en total serán tres meses de intenso trabajo para despejar las dudas porque debe haber absoluta claridad de los beneficios que traerá para Puebla y la zona metropolitana.