AS MÉXICO

La Vuelta al País Vasco no fue la semana de Isaac del Toro. Primero fue opacado por Paul Seixas y en la tercera etapa sufrió una fuerte que caída que le provocó abandonar la Itzulia. Ante ello, Raúl Alcalá alzó la voz al señalar que el mexicano necesita cambiar de equipo para despuntar más en su carrera.

Isaac del Toro sufrió un desgarro muscular, con lo cual estará sin actividad al menos hasta el mes de junio. En medio de este ‘bache’ por el que atraviesa ‘Torito’, una voz autorizada del ciclismo mexicano, Raúl Alcalá, considera que el mexicano debería buscar otro equipo para no siempre estar a la sombra de Tadej Pogacar y crecer aún más en el ciclismo mundial.

“Isaac del Toro debe salir del UAE. Es un buen equipo pero soy del pensamiento que el corredor hace al equipo. Si Isaac del Toro estuviera en otro equipo podría ser más grande todavía. Me gustaría que Isaac tuviera un equipo que le ayudara más. Tiene mucho todavía que dar, no ha encontrado su techo.” dijo Alcalá para las cámaras de TV Azteca.

A pesar de que Isaac se encuentra en el mejor equipo del mundo, el UAE Team Emirates, Alcalá apunta hacia otras organizaciones. “Me gustaría el Ineos o el Lidl-Trek. Isaac todavía tiene para crecer. Posiblemente ahorita esté en un bache complicado, recuperarse de su lesión y que reacomode sus ideas bien” dijo.

Finalmente, Alcalá expresó su punto de vista sobre lo que pasó en la Itzulia donde Isaac del Toro tuvo que abandonar tras la caída en la tercera etapa. “Empezó La Vuelta al País Vasco, limitado, andaba cansado, lo veía muy lento y eso pues claro que va disminuyendo el momento de cada uno de los deportistas. Siento que llegó cansado, limitado en ese sentido y eso fue lo que le ha venido provocando ciertas molestias, inclusive la caída por ir desesperado al momento de querer ir y no poder.” sentenció.

¿Cuándo volverá Isaac del Toro?

La lesión lo tendrá fuera al menos por dos meses, ya que durante abril y mayo no veremos en acción a Isaac del Toro. De esta manera, se espera que el originario de Ensenada, Baja California, regrese a la actividad en el Tour del Auverge – Rhône Alpes que se llevará cabo del 4 al 14 de junio.