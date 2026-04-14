ICE detiene a Rafael Zaga Tawil, prófugo buscado en México por millonario saqueo al Infonavit

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El empresario mexicano Rafael Zaga Tawil fue detenido en Estados Unidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, en medio de señalamientos por presuntos delitos financieros en México, donde es requerido por la justicia.

De acuerdo con reportes, el empresario se encuentra bajo custodia en un centro de detención ubicado en el condado de Glades, en el estado de Florida.

Es buscado en México por delincuencia organizada

Las autoridades mexicanas, a través de la Fiscalía General de la República (FGR), mantienen una orden de búsqueda en contra de Zaga Tawil por su presunta participación en delitos como delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El empresario ha sido señalado previamente por un supuesto desfalco millonario relacionado con recursos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), caso que ha sido investigado en México desde hace varios años.

Permanecerá bajo custodia en Florida

Tras su detención, Zaga Tawil fue trasladado a un centro de detención migratoria en Florida, donde permanecerá mientras se define su situación legal en territorio estadounidense.

Hasta el momento, no se ha informado si será deportado a México o si enfrentará algún proceso adicional en Estados Unidos antes de una posible entrega a las autoridades mexicanas.

Caso ligado a millonario fraude

El nombre del empresario ha sido vinculado a un presunto fraude que habría afectado recursos públicos por miles de millones de pesos, particularmente relacionados con el Infonavit. Este caso lo colocó en la mira de las autoridades mexicanas, que buscan llevarlo ante la justicia.

Investigación sigue en curso

Hasta ahora, no se han dado a conocer detalles adicionales sobre el proceso que enfrentará el empresario ni los tiempos para una posible extradición. Sin embargo, su captura representa un avance en las investigaciones que siguen abiertas en México.

Las autoridades correspondientes serán las encargadas de determinar su situación jurídica en los próximos días, mientras el caso continúa generando atención por el monto de los recursos presuntamente involucrados.