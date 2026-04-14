Mundial 2026: ¿Qué artistas cantarán en los conciertos inaugurales en el Auditorio Nacional? Boletos, fechas y preventa

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La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó y, junto con la emoción por los partidos de futbol, también crece el interés por los eventos culturales que acompañarán la inauguración en México.

Como parte de las actividades previas al arranque de la Copa del Mundo, los conciertos inaugurales del Mundial 2026 en México se llevarán a cabo en el Auditorio Nacional, donde múltiples artistas consolidados de la música mexicana darán un espectáculo para los aficionados.

¿Qué artistas estarán en los conciertos inaugurales del Mundial 2026?

Los conciertos inaugurales organizados por el Comité Organizador de la Ciudad de México, que se han nombrado como “México Vibra”, se llevarán a cabo los días 9 y 10 de junio de 2026 en el Auditorio Nacional y contarán con un cartel integrado por artistas reconocidos de distintos géneros. Entre los nombres confirmados destacan Alejandro Fernández, quien se presentará el 9 de junio, y Carín León, programado para el 10 de junio.

Además, en ambos conciertos participarán agrupaciones y cantantes como Banda El Recodo, Carla Morrison, Timbiriche, Mijares, Emmanuel, Lucero y la Orquesta Sinfónica de Minería, quienes formarán parte del espectáculo musical para el inicio del Mundial. Además, en los pósters promocionales revelan que habrá más artistas sorpresa para cada noche.

Este evento forma parte de una serie de actividades culturales organizadas en torno a la Copa del Mundo 2026 en México, con el objetivo de complementar la experiencia deportiva con entretenimiento musical.

¿Cómo comprar los boletos para los conciertos inaugurales del Mundial 2026?

La venta de boletos para los conciertos “México Vibra” será gestionada por la plataforma Fanki, encargada de la distribución de entradas para este evento.

De acuerdo con la información publicada, habrá una preventa exclusiva para tarjetahabientes VISA, la cual se realizará los días 16, 17 y 18 de abril de 2026.

Posteriormente, se espera que se habilite la venta al público en general, aunque los detalles específicos sobre fechas adicionales no han sido completamente detallados hasta el momento. Asimismo, los precios de los boletos serán dados a conocer durante el periodo de preventa a través de los canales oficiales de la boletera.

Ante la alta demanda prevista por tratarse de eventos ligados al Mundial 2026, se recomienda a los interesados mantenerse atentos a los anuncios oficiales, ya que los boletos podrían agotarse rápidamente una vez que se habilite la venta.