Diablos Rojos del México buscan el tricampeonato en la temporada 2026

EL HERALDO DE MÉXICO

La misión no es fácil pero cuentan con las herramientas para lograrlo

La temporada 2026 de la Diablos Rojos del México despierta altas expectativas entre aficionados y analistas, tras dos campeonatos consecutivos en la Liga Mexicana de Béisbol (LMB), la escuadra capitalina ha fijado un objetivo claro: alcanzar el tricampeonato y consolidar una de las etapas más exitosas en su historia reciente.

El equipo escarlata cuenta con una base sólida que ha demostrado consistencia tanto en temporada regular como en playoffs, la continuidad de su núcleo ofensivo entre los que destacan Robinson Canó, Moisés Gutiérrez, Carlos Sepulveda, Japhet Amador, Julián Ornelas, Aristides Aquino y Juan Carlos “Haper” Gamboa representa una de sus mayores fortalezas, ya que son jugadores con experiencia y capacidad de respuesta en momentos clave sostienen un lineup equilibrado, con poder y contacto.

En el pitcheo, la novena mantiene un cuerpo que combina abridores confiables con relevistas efectivos como Brooks Hall, Jorge Monroy, Nick Vespi y Tomohiro Anraku; esta profundidad en el bullpen ofrece ventajas en juegos cerrados, un factor decisivo en instancias finales; por otro lado, la gestión que realice el manager Lorenzo Bundy, del cuerpo técnico también influirá de manera directa, ya que busca optimizar el rendimiento de cada lanzador según la situación del juego.

Los nuevos jugadores serán decisivos

Uno de los elementos más relevantes rumbo la búsqueda del tricampeonato en 2026 radica en la incorporación de nuevos jugadores, pues la directiva apostó por refuerzos que fortalecen áreas específicas del roster como Miguel Yajure, Víctor González y los regresos de Jimmy Yacabonis y Jon Singleton, por nombrar algunos; con estas llegadas no sólo elevan el nivel competitivo interno, sino que también amplían las opciones tácticas para Bundy.

El proceso de integración de estos refuerzos resulta clave, pues la química dentro del equipo bicampeón de la LMB es un hecho probado el cual influye en el desempeño colectivo, por lo que el cuerpo técnico ha priorizado la cohesión desde la pretemporada, así mismo, la experiencia de los líderes del vestidor ha facilitado la adaptación de los recién llegados y fortalecido la identidad del grupo.

Juegan contra la historia

En los más de 100 años de vida de la LMB, el logro de un tricampeonato se presenta como un hecho excepcional, pues hasta la fecha, solo un equipo ha conseguido coronarse campeón en tres temporadas consecutivas, situación que evidencia el alto nivel de competencia que caracteriza al circuito profesional de béisbol en nuestro país.

El único conjunto que ha alcanzado esta hazaña son los Sultanes de Monterrey, quienes dominaron la liga durante un periodo clave a finales de la década de 1940; este equipo logró imponerse en los años 1947, 1948 y 1949, bajo la dirección del mánager Lázaro Salazar, su éxito se sustentó en un sólido equilibrio entre ofensiva, pitcheo y estrategia, factores que les permitieron mantenerse como el conjunto más competitivo durante ese lapso.

La singularidad de este tricampeonato resalta aún más al considerar que ninguna otra organización ha podido repetir tal dominio en las décadas posteriores; a pesar de esto los Diablos Rojos del México enfrentan la temporada 2026 con argumentos sólidos para aspirar a repetir la hazaña; pues la combinación de talento consolidado, refuerzos estratégicos y experiencia competitiva construye un panorama favorable, el desempeño en momentos clave definirá si esta novena logra inscribir su nombre en la historia como una dinastía dentro del béisbol mexicano.