Supera expectativas el Dr. Vagón en Amozoc durante su primer día de atención.

Desde Puebla

Amozoc de Mota, Puebla a13 de abril de 2026.- Con una destacada respuesta por parte de la ciudadanía, el Dr. Vagón, “El Tren de la Salud”, impulsado por la Fundación Grupo México, inició operaciones en el municipio de Amozoc, superando la meta de atención desde su primer día.

Durante la jornada inaugural, se alcanzó el límite de las primeras 500 fichas de atención médica, registrando un aforo completo incluso antes del arranque del evento protocolario.

El acto inaugural se llevó a cabo a las 10:00 de la mañana, con la presencia del presidente municipal, Severiano de la Rosa Romero, quien estuvo acompañado por la Dra. María del Rocío Rodríguez Juárez, Subsecretaria de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Puebla; la presidenta del Sistema Municipal DIF, Gloria Barrales Mendoza; el director general del SEDIF Puebla, Juan Carlos Valdés Zayas; y el licenciado Marco Antonio Martínez Cabrera, jefe administrativo del programa Dr. Vagón, en representación de la Fundación Grupo México, quienes realizaron el corte de listón.

El Dr. Vagón ofrece servicios médicos gratuitos a través de sus 18 vagones equipados con tecnología de vanguardia, brindando consultas generales, especialidades médicas, farmacia, atención integral para la mujer, así como servicios de salud visual y auditiva, entre otros.

Por su parte, Marco Antonio Martínez Cabrera destacó la gran participación de la población de Amozoc y confió en que esta respuesta se mantendrá hasta el próximo viernes 17 de abril. Asimismo, exhortó a la ciudadanía a acudir desde temprana hora —a partir de las 6:00 de la mañana— para obtener una ficha de atención, señalando que, en caso de no alcanzar, podrán asistir en los días siguientes, solicitando comprensión y paciencia, ya que la atención se brinda de acuerdo con la prioridad médica y mediante citas programadas durante el día.

En su intervención, el presidente municipal agradeció a la Fundación Grupo México por hacer posible, por segunda ocasión en siete años, la llegada de este importante programa de salud al municipio. Reconoció también la labor del personal médico por brindar atención directa y de calidad a la población.

De igual forma, destacó el trabajo coordinado con los distintos niveles de gobierno y asociaciones civiles para acercar más y mejores servicios a las y los ciudadanos, agradeciendo especialmente la presencia de la subsecretaria de Salud, María del Rocío Rodríguez Juárez, en representación del gobernador del estado, Alejandro Armenta.

Cabe destacar que, como parte de las actividades complementarias, durante los cinco días de estancia del Dr. Vagón se realizará una función de cine al aire libre a partir de las 18:00 horas, con el objetivo de brindar espacios de recreación para niñas, niños, jóvenes y familias en general.