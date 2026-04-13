Más de 78 mil baches tapados en tres meses: Ayuntamiento de Puebla

María Tenahua

El subsecretario de Infraestructura del ayuntamiento de Puebla, Edgar Dávila Ramos, señaló que en los primeros meses de este 2026 han tapado más de 78 mil 165 baches.

Esto corresponde al primer contrato con constructoras que ganaron la licitación, pues se realizará en cuatro etapas este programa.

Refirió que estos más de 78 mil baches corresponden a 82 mil 345 metros cuadrados con 25 cuadrillas que se desplegaron.

Asimismo, agregó que esto corresponde a un periodo del 6 de febrero al 6 de mayo y que las colonias atendidas son La Libertad, Jardines de San Manuel, El Refugio

Sur, Unidad Magisterial y México 68.