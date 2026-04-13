Logramos una recaudación de mil 300 mdp: Héctor González

María Tenahua

El tesorero municipal de Puebla, Héctor González Cobián, señaló que la actual administración facilita las formas y puntos de cobro, para que los ciudadanos cumplan el pago de sus impuestos, pues en el caso del predial y limpia alcanzaron mil 300 millones de pesos.

En este sentido, indicó que la respuesta de los capitalinos fue positiva, debido a que obtuvieron 20 millones de pesos adicionales en comparación al año pasado.

El tesorero municipal invitó a los ciudadanos que no han cumplido con esta obligación a hacerlo, aunque aclaró que ya no tendrán el beneficio de descuentos, que se aplicaron en los anteriores meses.