José Chedraui responde a Mario Riestra: “No somos iguales”, respecto a la línea de crédito

María Tenahua

Luego de que el presidente estatal del PAN, Mario Riestra Piña, criticó la línea de crédito que va a solicitar el ayuntamiento por 440 millones de pesos, el alcalde de Puebla, José Chedraui, respondió que su administración no es igual a la de los panistas.

“No somos iguales, existe mucha diferencia; no vamos a dejar un solo peso de deuda; ellos dejaron casi 500 millones de pesos de endeudamiento; nosotros vamos a transparentar cada monto de la obra que vamos a realizar y en dónde se harán”, enfatizó.

Recordó que la anterior administración les dejó una deuda de 547 millones de pesos y que, en su caso, no sucederá lo mismo, pues pagará este dinero en julio del 2027.

Ante esto, sostuvo que transparentarán el préstamo que solicitará, al igual que las obras que realizarán, como vialidades del año 2027 y que se van a adelantar.