Lanzan aplicación para la feria de Puebla y anuncian ampliación de horarios del transporte

Erika Méndez

El gobierno de Puebla anunció el lanzamiento de la aplicación de la Feria de Puebla 2026, un espacio, mediante el cual, los habitantes podrán tener a la mano la información sobre los eventos y actividades.

Sumado a ello, contará con un mapa para que puedan visitar cada espacio, así como con un pasaporte que les será sellado en cada pabellón.

El mandatario Alejandro Armenta Mier informó que en la feria inaugurarán la construcción de baños instalados para uso permanente, no solo durante este gran evento, pues dijo que resultó más económico edificar dichos espacios que rentar cabinas cada año.

Por otra parte, se dio a conocer que la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) y Los Morados ampliarán sus horarios de atención para la movilización de los visitantes.