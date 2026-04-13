Tienen identificada célula delictiva vinculada al cobro de piso en mercados

Erika Méndez
El titular de la secretaría de Seguridad Pública (SSP), Francisco Sánchez González reveló que han logrado identificar a una célula delictiva vinculada al cobro de piso en mercados y tianguis.
En conferencia de prensa, informó que se trata de una banda de alcance nacional, por lo que han comenzado a reforzar las labores para su detención, a fin de garantizar la seguridad de los habitantes.
Por otra parte, confirmó el hallazgo de hombres dentro de bolsas negras en San Miguel Xoxtla, Puebla; no obstante, dijo que la línea de investigación continúa en proceso por parte de las autoridades.
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