BUAP, viento en popa hacia 0 plásticos

María Huerta

Con aval de los Comités Internos de Gestión Ambiental (CIGA) y el Comité Institucional de Sustentabilidad Ambiental, la BUAP implementará su política institucional de No Uso y Manejo de Plásticos y Desechables de un Solo Uso.

De acuerdo al director de Gestión Ambiental, Ariel Riva, la medida contempla tres fases: (marzo 2026) eliminación de utensilios de plástico y unicel de un solo uso (vasos, tapas, popotes, bolsas, botellas de plástico para cualquier bebida) en eventos con menos de 100 asistentes para las áreas académicas y administrativas.

La medida contempla tres fases: (marzo 2026) eliminación de utensilios de plástico y unicel de un solo uso (vasos, tapas, popotes, bolsas, botellas de plástico para cualquier bebida) en eventos con menos de 100 asistentes para las áreas académicas y administrativas.

La segunda: (Agosto 2026) sustitución de recipientes y contenedores de alimentos de plástico y unicel por materiales biodegradables o reutilizables.

Y la tercera: (Agosto 2027) desaparición total de botellas de plástico para agua y otras bebidas, de un solo uso, dentro de las instalaciones universitarias.