¡Comienzan en Atlixco los talleres gratuitos para mujeres!

Desde Puebla
La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, anunció un programa de talleres y servicios gratuitos para las mujeres durante el mes de abril, a través del CEAM, con el objetivo de fortalecer el bienestar, la salud y el desarrollo personal de las mujeres.
Las actividades combinan capacitación en oficios, aprendizaje de habilidades productivas y atención en salud:
• Círculo de reflexión “¿Amo o dependo?” 17 de abril, 10:00 hrs.
• Taller de enjambres de chocolate 23 de abril, 10:00 hrs.
• Servicios de salud gratuitos 16 de abril, 10:00 hrs.
• Taller de manzanas con tamarindo 27 de abril, 10:00 hrs.
Ariadna Ayala, destacó que estas acciones buscan acercar herramientas reales para mejorar la calidad de vida de las mujeres atlixquenses.
Las actividades tienen cupo limitado, por lo que se invita a registrarse previamente al número 244 446 56 58.
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