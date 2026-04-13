¡Comienzan en Atlixco los talleres gratuitos para mujeres!

Desde Puebla

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, anunció un programa de talleres y servicios gratuitos para las mujeres durante el mes de abril, a través del CEAM, con el objetivo de fortalecer el bienestar, la salud y el desarrollo personal de las mujeres.

Las actividades combinan capacitación en oficios, aprendizaje de habilidades productivas y atención en salud:

• Círculo de reflexión “¿Amo o dependo?” 17 de abril, 10:00 hrs.

• Taller de enjambres de chocolate 23 de abril, 10:00 hrs.

• Servicios de salud gratuitos 16 de abril, 10:00 hrs.

• Taller de manzanas con tamarindo 27 de abril, 10:00 hrs.

Ariadna Ayala, destacó que estas acciones buscan acercar herramientas reales para mejorar la calidad de vida de las mujeres atlixquenses.

Las actividades tienen cupo limitado, por lo que se invita a registrarse previamente al número 244 446 56 58.