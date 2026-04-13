Ahorro de recursos e integración de cabildos pueden avanzar sin legislación secundaria del plan b: Ignacio Mier

María Huerta

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier Velazco, afirmó que la aplicación del plan b y el ahorro de recursos en los congresos estatales y ayuntamientos, así como la integración de cabildos pueden avanzar sin legislación secundaria.

Aunque no descartó que se presente alguna iniciativa de reforma en ese sentido.

En conferencia de prensa, aseguró que el respaldo expresado por los congresos de los estados es un gran avance y adelantó que en la sesión plenaria de mañana se emitirá la declaratoria de aprobación de la reforma constitucional.

“Se trata de una reforma muy importante, porque se ahorrarán recursos que podrán destinarse a los programas sociales y respaldar a las familias mexicanas en condiciones vulnerables”, explicó.