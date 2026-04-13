Claudia Sheinbaum descarta regaño a manifestantes en Puebla; buscó dialogar

Erika Méndez

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que no regañó a los manifestantes durante su visita en San José Chiapa, Puebla, únicamente buscó dialogar con ellos.

Indicó que los quejosos se presentaron horas antes del arranque del evento para alzar la voz, por lo que los equipos de ambos gobiernos se comprometieron a que la presidenta los atendería personalmente una vez que terminará el acto protocolario.

Sheinbaum señaló que, pese al comentario, hicieron caso omiso y se mantuvieron gritando y empujando a la gente.

Al concluir el evento se acercó a ellos; sin embargo, no la dejaron hablar para explicarles que se hará en la zona para poner en marcha el polo de desarrollo.

La presidenta aseguró que no se llevarán a cabo obras en contra de la gente y además, se harán asambleas para buscar su aprobación.