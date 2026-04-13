En Atlixco, Ariadna Ayala agradeció participación de la gente en las jornadas de atención

Desde Puebla

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, agradece de corazón las Jornadas de Atención Por Amor a Puebla en el zócalo, un esfuerzo que se fortalece gracias al trabajo cercano y comprometido del gobernador Alejandro Armenta.

“Porque cuando se gobierna con sensibilidad, se escucha y se atiende de frente a la gente. Las jornadas acercan servicios y soluciones”.