En Atlixco, Ariadna Ayala agradeció participación de la gente en las jornadas de atención

Desde Puebla
La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, agradece de corazón las Jornadas de Atención Por Amor a Puebla en el zócalo, un esfuerzo que se fortalece gracias al trabajo cercano y comprometido del gobernador Alejandro Armenta.
“Porque cuando se gobierna con sensibilidad, se escucha y se atiende de frente a la gente. Las jornadas acercan servicios y soluciones”.
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