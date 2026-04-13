Gabriela Jáquez hace historia con UCLA

PUBLIMETRO

Gabriela Jáquez no solo ganó un campeonato. Se adueñó del momento más importante del basquetbol universitario y lo convirtió en una declaración.

En la final de la NCAA 2026, la jugadora de raíces mexicanas firmó una actuación dominante con 21 puntos, 10 rebotes y cinco asistencias, liderando a UCLA a una victoria contundente que no dejó espacio para dudas. Fue el tipo de noche que no solo define un torneo, sino que marca el inicio de algo más grande.

Detrás de esa actuación hay una historia construida con paciencia y evolución. Jáquez llegó a UCLA como una de las mejores prospectos de su generación, con números impresionantes desde la preparatoria y el respaldo de una familia profundamente ligada al basquetbol.

Sin embargo, su camino no fue inmediato. Aprendió a adaptarse, a entender su rol y a crecer dentro de un sistema que exige constancia. Con el paso de las temporadas, dejó de ser una promesa para convertirse en una pieza clave.

Esa evolución se reflejó en su última campaña, donde promedió más de 13 puntos y cinco rebotes por partido, destacando por su eficiencia y lectura de juego. Pero si algo distingue a Jáquez es su capacidad para responder en los momentos que realmente importan.

Durante el torneo, fue constante. En la final, fue determinante. Su doble-doble no solo marcó el ritmo del partido, también dejó claro que estaba lista para liderar cuando el escenario lo exigía.

El campeonato tiene un peso histórico. UCLA conquistó su primer título en la NCAA y lo hizo con una temporada casi perfecta, cerrando con una marca de 37 victorias y apenas una derrota. En ese recorrido, Jáquez no fue una más: fue protagonista. Su presencia en el equipo ideal del Final Four confirma el impacto que tuvo en el momento más decisivo del año.

Su historia también tiene una dimensión que trasciende lo deportivo. Gabriela Jáquez representa a una generación de atletas con raíces mexicanas que están encontrando su lugar en escenarios globales. Su vínculo con México no es simbólico; ya ha formado parte de la selección nacional, consolidando una identidad que inspira y abre camino.

Lo que viene para ella apunta alto. El profesionalismo, la posibilidad de llegar a la WNBA y el potencial de convertirse en referente internacional son pasos que hoy parecen naturales en su trayectoria. Pero más allá de lo que sigue, su presente ya es significativo. Porque cada campeonato como este cambia la conversación, amplía las expectativas y redefine lo que es posible para quienes vienen detrás.

Gabriela Jáquez ya escribió su nombre en la historia de UCLA. Y lo hizo con la autoridad de quien entiende que los grandes momentos no se esperan, se construyen.