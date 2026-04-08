Video: Colocan una caseta autogestiva de libros en la 3 Oriente

María Huerta

A fin de fomentar la lectura en Puebla, se instaló una caseta autogestiva de libros en la 3 Oriente de color verde con la leyenda “toma un libro gratis y, si no hay, dona”.

La hoy esfera literaria fue telefónica, rehabilitada como Caseta Cultural Cafre, que promueve la donación e intercambio gratuito de ejemplares, para fomentar la lectura.

Los usuarios pueden dejar un libro, tomar uno disponible y, con ello, crear el arte de la lectura y que estas casetas estén llenas de ejemplares.