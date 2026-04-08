BUAP, sede estatal de los Juegos Deportivos de la Educación Media Superior

BUAP, referente en el deporte y formación integral de la juventud poblana

Desde Puebla

El Complejo Deportivo Universitario y de Alto Rendimiento de la BUAP será sede de la etapa estatal de los Juegos Deportivos de la Educación Media Superior (JUDEEMS), del 23 al 29 de abril de 2026.

En esta etapa estatal de los JUDEEMS participarán los subsistemas de educación media superior: COBAEP, Conalep, CECyTE, Bachilleratos estatales, Modalidad a distancia y federales, Telebachilleratos comunitarios y Preparatorias BUAP.

Los deportistas competirán en disciplinas como ajedrez, atletismo, basquetbol, balonmano, béisbol, softbol, voleibol de sala y playa. También, el fútbol asociación formará parte del Mundialito Escolar, fortaleciendo su proyección y alcance.

El primer lugar de cada disciplina será reconocido como representante del Estado de Puebla en la siguiente Etapa Nacional a desarrollarse en el Estado de Nayarit.