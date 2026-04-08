PAN municipal denuncia a tres funcionarias por presunta promoción electoral anticipada

Jorge Barrientos

La dirigente municipal del Partido Acción Nacional (PAN), Gabriela Ruiz Benítez, denunció ante el Instituto Electoral del Estado (IEE) a Zaira González Gómez, Natalia Suárez del Real Gómez y Gabriela “La Bonita” Sánchez Saavedra por presuntamente incurrir en actos de promoción anticipada.

La panista detalló que la queja fue presentada contra la secretaria de Igualdad Sustantiva de Género del ayuntamiento de Puebla, la delegada de Bienestar y secretaria de Juventud y Deporte, que, según ella, estarían utilizando recursos públicos para posicionar su imagen con fines electorales.

Indicó que entre las acciones denunciadas se encuentran la entrega de bolsas ecológicas, la colocación de lonas y actividades de perifoneo, lo que, afirmó, constituye una estrategia de promoción personal fuera de los tiempos permitidos por la ley.

Ruiz Benítez subrayó que el servicio público no debe ser utilizado como plataforma para aspiraciones político-electorales, y acusó que este tipo de prácticas representan un uso indebido de recursos públicos, además de que, dijo, se aprovechan de causas sociales, como la de las mujeres, para posicionarse.

Asimismo, señaló que corresponderá a la autoridad electoral analizar las pruebas presentadas y, en su caso, determinar las sanciones correspondientes por la presunta promoción anticipada.

Finalmente, exigió que este caso siente un precedente que garantice condiciones de equidad e igualdad en el próximo proceso electoral en Puebla, en el que se renovarán presidencias municipales, así como diputaciones locales y federales.