Este fin de semana estará en Puebla la presidenta de México

Erika Méndez

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que este fin de semana estará en Puebla.

Durante la mañanera, dio a conocer parte de su agenda de este fin de semana.

Dijo que el viernes estará en Morelos, mientras sábado y domingo irá a Puebla y Tlaxcala.

Sin embargo, no especificó los pormenores de su visita a la entidad poblana.