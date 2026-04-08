Encuentran armas y teléfonos en cárceles del interior del estado

• En los centros de reclusión de Huauchinango y Xicotepec, se inspeccionaron distintas áreas para identificar y dar seguimiento a necesidades.
• Al interior del penal de San Pedro Cholula y en coordinación con SEMAR, DEFENSA y GN, se aseguraron 23 objetos punzocortantes y otros artículos prohibidos.
Desde Puebla
CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Con el objetivo de impulsar un sistema penitenciario eficiente, humano y con irrestricto apego a los derechos humanos, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) realizó distintas supervisiones a los centros de reclusión regionales.
Como parte de los recorridos en los penales de Huauchinango y Xicotepec de Juárez, se inspeccionaron dormitorios, cocinas, comedores, talleres y diversas áreas, a fin de identificar de primera mano y dar seguimiento las necesidades de las personas privadas de la libertad.
En el centro penitenciario de San Pedro Cholula y con apoyo de la Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y Guardia Nacional (GN), se aseguraron 23 objetos punzocortantes, cinco bocinas, accesorios para equipos telefónicos y otros artículos prohibidos.
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