Entre desnudos ante menores de edad y falta de pago, los fallidos festejos POPULARES de Huauchinango y Xicotepec

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

[email protected]

http://robertodesachydebate. blogspot.com/

http://desdepuebla.com/

https://www.facebook.com/ desdepueblalomejor

https://twitter.com/ robertodesachy

https://twitter.com/ DesdePuebla_

Celular y whats 22 21 25 27 83

Se supone que las ferias y jaripeos anuales son importantes para los nombrados “Pueblos Mágicos”, como Huauchinango y Xicotepec, ya que son eventos atractivos para algunas personas, generan turismo, el regreso de gente que vive en otros estados o, inclusive, países y los municipios hasta compiten entre sí para demostrar cuál organizó el mejor evento.

Pero ni eso pudieron hacer bien los presidentes municipales neomorenistas de Huauchinango y Xicotepec, dos Pueblos Mágicos de la Sierra Norte del estado. El primero, Rogelio López Angulo, permitió desnudos en un jaripeo presuntamente familiar y el otro, Carlos Barragán Amador, no quiso pagarle a un artista, que le exhibió tras cancelar su presentación y aclarar que no se negó a asistir por miedo al frío, sino que el ayuntamiento xicotepense se negó a depositarle el adelanto.

DE PENA AJENA: ¡HASTA EN REDES SOCIALES EXHIBEN QUE BARRAGÁN AMADOR NO TIENE PALABRA!

El 28 de marzo, el cómico involuntario edil de Xicotepec, Carlos Barragán, publicó en sus redes sociales (a las que es adicto, aunque muchas veces se le revierten) que el cantante Claudio Alcaraz era el único artista contratado por la empresa que maneja el palenque de la feria y que –según él- había cancelado su participación ante el mal clima.

A nivel nacional, por la misma vía contestó el aludido que las aseveraciones del político eran falsas, que había actuado en situación climática mucho más difícil que las de la Sierra Norte de Puebla y que hasta con una cerveza se le quitaba el frío. Incluso, acusó que ya tenía todo listo para el espectáculo, pero que “a mí me pospusieron y me dieron algunas explicaciones y una de ellas fue por el clima”.

Al día siguiente, en el mismo Xicotepec trascendió que Barragán Amador y/o los “empresarios” a los que dio el negocio del palenque no pudieron o no quisieron cumplir con el pago del artista y que, por ello, cancelaron la presentación, lo que por sí mismo refleja el bajo nivel de seriedad, formalidad y compromiso no solamente de quienes pospusieron el espectáculo, sino del que los contrató; es decir, el alcalde.

FERIA DE HUAUCHINANGO SE CONVIRTIÓ EN SHOW DE ENCUERADOS

Otro edil inútil es el de Huauchinango, ¡que ni siquiera es capaz de vigilar que una feria se realice como Dios Manda y permite que se convierta en un show de encuerados!. De risa loca: Durante el jaripeo en Tenango de las Flores, frente a menores de edad y cientos de visitantes, realizaron ACTIVIDADES CON DESNUDOS.

No acostumbrados a que un espectáculo público que debiera ser familiar, los vecinos y asistentes a dicho evento pidieron a Seguridad Pública municipal suspender el evento, porque el show había pasado de apto para todas las edades…a uno con actividades sexuales frente a niños, que acudieron al festejo de la comunidad y se toparon con mucho más de lo que ellos y sus padres esperaban.

Pese a todo esto, López Angulo se negó a una entrevista y a explicar lo ocurrido, que –una vez más – les exhibió a él y su ayuntamiento como lo inútiles que, efectivamente, son: ¡Ahhh qué buena está mi ahijada, ¿pa qué la habré bautizado?!

Ante los errores públicos de ambos presidentes municipales, vale la pena preguntarse si –efectivamente – ¿Barragán Amador, López Angulo y sus respectivos gobiernos son tan ineptos e incapaces de organizar ni siquiera un festejo público?…al parecer, sí, lo son: Luto en la Sierra Norte exhibe inutilidad e incompetencia de presidentes municipales; Carlos Barragán Amador y Marco Valencia Ávila siguen el camino de Rogelio López Angulo

IDENTIFICAN AL RATERO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD DE SAN MANUEL

Como una comedia de errores, la secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla capital parece no querer enterarse de la existencia de un ratero de cámaras de seguridad en la colonia Jardines de San Manuel. Se trata de un sujeto joven, que se lleva dichas herramientas, que – a su vez – lo identifican plenamente antes de que el ladrón se las lleve.

Como el propio titular de la SSC lo admitió en septiembre del año pasado, San Manuel es una de las zonas MÁS INSEGURAS de la capital y, por ende, los vecinos se organizaron, para denunciar los frecuentes delitos, como robos de jóvenes en motocicleta, gente que se droga en los numerosos parques o robos a casa habitación:Video: Félix Pallares confirma a La Paz, Cleotilde Torres, Jardines de San Manuel entre otras, como las colonias más inseguras en Puebla capital

Esta vez, al menos dos ciudadanos acusaron que el ratero en la fotografía se dedica a llevarse las cámaras de seguridad, para no dejar huellas de sus delitos y venderlas: ¿Lo identifica? este degenerado atacó a jovencita en la colonia San Manuel, en Puebla capital

Hay que decirlo: Los elementos de la SSC adscritos a la zona son empáticos, atentos y accesibles con la gente de San Manuel, aunque a veces tardan en los auxilios, como ocurre en este caso, que el delincuente aparece, incluso, en cámaras, sin que –hasta ahora –haya sido detenido por la policía municipal.

Entre 2024 y 2025, mientras algunos delitos disminuyeron en la capital del estado, como el homicidio doloso, secuestro y lesiones, los robos de cualquier tipo aumentaron al pasar de 13 mil 538 denuncias a 15 mil 640 el año pasado, según datos oficiales de la Fiscalía General del Estado (FGE).